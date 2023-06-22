Глава Минобороны Британии заявил, что не рассчитывает сменить Столтенберга во главе НАТО

В интервью журналу The Economist Бен Уоллес сказал, что решение вопроса о преемнике нынешнего главы альянса пока откладывается

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не рассчитывает сменить Йенса Столтенберга в качестве генсека НАТО - по крайней мере в ближайшее время. В интервью журналу The Economist, размещенном в среду вечером на сайте издания, Уоллес сказал, что решение вопроса о преемнике нынешнего главы альянса пока откладывается.

"Этого не произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о своих шансах занять кресло генсека альянса. Уоллес пояснил, что в США настаивают на том, чтобы экс-премьер Норвегии (2005-2013) Столтенберг еще год оставался на занимаемом посту из-за идущего на Украине конфликта. Его мандат, который должен истечь 30 сентября, уже продлевался в прошлом году.

Сам Уоллес также предположил, что наиболее влиятельные члены НАТО могут хотеть, чтобы пост генсека занял экс-премьер одной из стран альянса. The Economist, со своей стороны, отмечает, что из уст будущего главы организации не могла бы прозвучать произнесенная Уоллесом в интервью фраза о том, что в Париже во многом правы и "подход "Америка прежде всего" - не лучший ответ на все вопросы, когда речь касается оборонных закупок". При этом ранее сообщалось, что глава британского правительства Риши Сунак пытался пролоббировать назначение Уоллеса в ходе встреч с президентом США Джо Байденом.

Как отметил Уоллес, кем бы ни оказался преемник норвежца, ему достанется "много неразрешенных проблем НАТО", включая недостаточный уровень военных расходов многих членов альянса, которые игнорируют целевой показатель в 2% ВВП. Много споров вызывает также вопрос о том, какую роль в будущем альянс должен играть за пределами Европы. По словам Уоллеса, "НАТО не следует расширять зону осуществления миссий на Тихоокеанский регион". Он добавил, что разделяет скепсис французского руководства по поводу планов открытия офиса НАТО в Токио, на чем настаивает Вашингтон. Уоллес назвал несовпадение подходов в этой области еще одним источником головной боли для будущего генсека, который должен будет постараться "угодить и [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, и Байдену".

"Вызов" для британских ВС

В беседе с изданием Уоллес также назвал "большим вызовом" для британских Вооруженных сил "отсутствие денег" для размещения долгосрочных оборонных заказов на фоне истощающихся запасов боеприпасов, которые передаются Украине. Он обратил внимание на то, что ракеты Storm Shadow, которые Лондон начал поставлять Киеву, не производятся уже больше десятилетия, а на запуск конвейеров может потребоваться значительное время. В случае с ПТРК NLAW это потребовало около года. При этом оборонные концерны не заинтересованы в том, чтобы запускать производство, не имея гарантированных долгосрочных заказов.

Однако пока что Великобритания не может довести расходы на оборону ни до 3% от ВВП, ни до 2,5%, а недавнее увеличение оборонного бюджета позволило лишь компенсировать расходы, вызванные резким ростом инфляции.