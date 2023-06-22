В Стокгольме переименовали автобусную остановку рядом с посольством России

Теперь она называется "Площадь Свободной Украины"

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. В Стокгольме в четверг переименовали расположенную рядом с посольством России автобусную остановку "Фюрверкарбаккен" ("Фейерверковый холм") в "Площадь Свободной Украины". Год назад так же был назван небольшой парк по соседству с российским диппредставительством.

"Это станет четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину", - приводит телеканал SVT слова председателя правления региона Стокгольм Аиды Хаджиалич.

В мае прошлого года городские власти Стокгольма установили табличку "площадь Свободной Украины" в расположенном рядом с посольством России парке Мариебергспаркен.

Дело в том, что в начале апреля 2022 года комиссия по названиям стокгольмской мэрии не сочла целесообразным переименование улицы, на которой находится посольство РФ. В связи с СВО РФ властям поступили некоторые предложения об изменении названия "Ёрвельсгатан" на новое, которое было бы связано с Украиной. Но живущие на этой улице люди захотели сохранить прежнее, данное в честь Карлов Кристофферов Ёрвелов, отца и сына, библиотекаря-журналиста и архитектора. Комиссия предложила рассмотреть возможность переименования частей расположенного неподалеку парка Мариебергспаркен.