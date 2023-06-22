Госдеп признал, что стратегия Запада состоит в наращивании мощностей поставок ВСУ

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что Вашингтон в тесной координации с союзниками и партнерами давал оценку видам технологий и систем, которые необходимы Киеву

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госдепартамент признал, что стратегия Запада при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей поставляемых ВСУ вооружений. С таким заявлением выступил в среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос о риске эскалации конфликта из-за поставок Украине западной техники и одобрении Вашингтоном передачи Киеву истребителей F-16.

Его спросили, почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ "все более и более мощными вооружениями", если по словам президента США Джо Байдена, существует угроза эскалации конфликта до ядерной войны. "Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам. <...> В этом заключается наша стратегия касательно предоставления дополнительной помощи партнерам на Украине", - сказал он в ходе регулярного брифинга для журналистов. Пател добавил, что пока у него нет "новостей о конкретных изменениях в военной помощи".

"Мы видели сообщения о соглашении между Россией и Белоруссией, и мы продолжим пристально следить за ситуацией, за ходом ее развития и за последствиями. Мы не увидели причины для корректировки нашей ядерной стратегии", - отметил сотрудник Госдепартамента. При этом Пател напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который счел "безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях" со стороны Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в республике начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.