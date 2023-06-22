СМИ: в Праге оштрафовали 14 участников антиправительственного митинга

Портал seznam.cz передает, что штраф для каждого составил примерно €42

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Муниципалитет района Прага-1 оштрафовал 14 участников состоявшегося 11 марта на Вацлавской площади, находящейся на административной территории района, антиправительственного митинга, после окончания которого часть демонстрантов предприняла попытку ворваться в здание расположенного на площади Национального музея Чехии и сорвать с его фасада государственный флаг Украины. Об этом сообщил в среду вечером новостной портал seznam.cz.

Согласно порталу, каждый из совершивших административный проступок оштрафован на 1 тыс. крон (около €42). Неделю назад суд района Праги-1 приговорил наиболее активно призывавшего к хулиганским действиям у Национального музея Ярослава Попелку к четырехмесячному условному заключению с испытательным сроком в полтора года и запрету в течение 18 месяцев находиться в столице.

У Национального музея полиция задержала 21 участника мартовского митинга. Разбирательства по делам шестерых из них, согласно чешским СМИ, продолжаются.

В апреле суд района Прага-1 приговорил одного из участников мартовского митинга, на одежде которого были нашиты эмблемы ЧВК "Вагнер" и буква Z, к шести месяцам заключения условно с двухлетним испытательным сроком и штрафу в размере 12 тыс. крон (около €530). Ему так же, как и Попелке, запретили на год находиться на территории Праги.