21 июня, 22:34

Президент Кубы прибыл в Париж с официальным визитом

Мигель Диас-Канель примет участие в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта, который состоится во Франции 22 и 23 июня

ГАВАНА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Париж с официальным визитом в ходе своего турне по странам Европы. Об этом в среду сообщается на странице правительства страны в Twitter.

"Президент Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл во Францию, где 22 и 23 июня примет участие в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта", - говорится в сообщении. Глава карибского государства примет участие в мероприятии в качестве председателя объединения "Группа 77 плюс Китай".

Ранее Диас-Канель в ходе своего европейского турне посетил Италию, Ватикан и Сербию. Он провел встречи с руководством стран. 

Теги:
КубаФранцияДиас-Канель, Мигель
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