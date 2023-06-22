Президент Кубы прибыл в Париж с официальным визитом

Мигель Диас-Канель примет участие в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта, который состоится во Франции 22 и 23 июня

ГАВАНА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Париж с официальным визитом в ходе своего турне по странам Европы. Об этом в среду сообщается на странице правительства страны в Twitter.

"Президент Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл во Францию, где 22 и 23 июня примет участие в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта", - говорится в сообщении. Глава карибского государства примет участие в мероприятии в качестве председателя объединения "Группа 77 плюс Китай".

Ранее Диас-Канель в ходе своего европейского турне посетил Италию, Ватикан и Сербию. Он провел встречи с руководством стран.