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Хантер Байден предстанет перед судом США 26 июля

Сын президента США ранее признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и в нарушении правил хранения оружия

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед судом штата Делавэр 26 июля.

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Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

Во вторник Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в нарушении правил хранения оружия.

Расследование в отношении Хантера Байдена касательно хранения оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra, и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын Байдена игнорировал требования властей об уплате налогов. 

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