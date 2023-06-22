США будут вводить санкции за помощь скрывающимся от американской системы правосудия

Как отметил Энтони Блинкен, речь идет о визовых ограничениях в отношении иностранных правительственных чиновников и агентов, оказывающих содействие обвиняемым или осужденным за серьезные преступления

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Вашингтон будет вводить визовые ограничения против сотрудников иностранных правительств, которые помогают покинувшим территорию США людям скрываться от американского правосудия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент привержен сдерживанию и поощряет привлечение к ответственности за чрезвычайное участие иностранных правительств в оказании помощи скрывающимся от американской системы правосудия. <...> Я объявляю о новой политике визовых ограничений в отношении иностранных правительственных чиновников и агентов, которые вышли за пределы разумного представления консульских услуг, помогая обвиняемым или осужденным за серьезные преступления скрыться от американского правосудия", - говорится в документе.

Отмечается, что ограничения могут распространяться и на "ближайших родственников таких лиц". Госсекретарь пояснил, что эта политика была названа в честь 15-летней Фэллон Смарт, которая погибла в США в 2016 году, попав под колеса автомобиля. Иностранный гражданин, обвиняемый в непредумышленном убийстве Смарт, бежал из США, указал Блинкен.