Резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте Конгресса

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что ее законопроект стал первым по просмотрам

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Резолюция члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) об импичменте президента Соединенных Штатов Джо Байдена стала самым популярным документом на сайте американского законодательного органа. Об этом сообщила в среду сама законодатель.

"Спустя два с половиной года после того, как я представила статьи об импичменте Джо Байдена из-за его участия в бытность вице-президентом во взяточничестве на Украине (Джо Байдена и его сына - Хантера - подозревают в получении взяток от директора украинской энергетической компании Burisma Holdings - прим. ТАСС), мой законопроект стал номером один по просмотрам. Я не могу поверить, что законодатели до сих пор не рассмотрели мои статьи. Все, кроме Конгресса, знают, что Байден преступник", - написала она на странице в Twitter.

Документ "Импичмент президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена из-за злоупотребления властью путем содействия взяточничеству и другим серьезным преступлениям и правонарушениям" был представлен Палате представителей 21 января 2021 года. Согласно статистике, на 18 июня он занимает первое место по числу просмотров.

В конце мая конгрессмен заявила, что она намерена вновь инициировать в Конгрессе процедуру импичмента Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны.