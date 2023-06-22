В Алжире суд приговорил экс-премьера и бывшего министра к лишению свободы за коррупцию

Нуреддин Бедуи и Абдельмалек Будиаф были фигурантами дела о правонарушениях при строительстве аэропорта Константины

РАБАТ, 22 июня. /ТАСС/. Суд Алжира в среду приговорил бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и экс-министра здравоохранения Абдельмалека Будиафа к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщил информационный портал An-Nahar.

Оба стали фигурантами дела о правонарушениях при строительстве аэропорта Константины в бытность губернаторами одноименного региона. Суд доказал, что была завышена смета работ, в результате чего казна потеряла крупную сумму денег, а объект был сдан через 10 лет вместо 4 ранее запланированных.

Кроме того, Бедуи и Будиаф обвинялись в злоупотреблении служебным положением и предоставлении необоснованных льгот.

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки должностных лиц, в том числе бывшие главы правительств, министры и крупные предприниматели.

Нынешние власти республики неоднократно заявляли о решимости полностью искоренить коррупцию, вернуть украденные средства и защищать национальное достояние.