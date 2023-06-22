Всемирный банк объявил о предоставлении Украине помощи на $1,75 млрд

В письменном заявлении ВБ сказано, что в пакет входят кредит от самого финучреждения под гарантии Великобритании в размере $500 млн, грант Финляндии на $15 млн, а также грант США на $1,25 млрд

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) объявил в среду о предоставлении Украине помощи в размере $1,75 млрд. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ВБ.

В банке отметили, что в пакет помощи входят кредит от самого финучреждения под гарантии Великобритании в размере $500 млн, грант США в размере $1,25 млрд и грант Финляндии в размере $15 млн. Эти средства, добавили в ВБ, "пойдут на сферу здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы соцпомощи и на зарплату сотрудникам, предоставляющим основные государственные услуги".

С июня 2022 года ВБ уже предоставил Киеву в рамках программы оказания такого рода помощи $19,745 млрд. Всего же с начала специальной военной операции ВБ смог собрать почти $35 млрд в виде чрезвычайного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания таких стран, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.

В среду глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что кредитные средства от ВБ пойдут на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медуслуг по программе медицинских гарантий.