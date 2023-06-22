Блинкен и Шмыгаль обсудили роль частного сектора в восстановлении Украины

Госсекретарь США и премьер-министр Украины также обсудили сотрудничество, "направленное на укрепление украинских институтов, и ускорение прогресса по проведению ключевых реформ"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем роль частного сектора в экономическом восстановлении Украины и достижении страной здорового инвестиционного климата. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен отметил постоянную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают экономическому восстановлению Украины, и приверженность работе с частным сектором, чтобы обеспечить модернизацию и возрождение Украины. Госсекретарь и премьер-министр также обсудили сотрудничество, направленное на укрепление украинских институтов, и ускорение прогресса по проведению ключевых реформ, которые обеспечат здоровый инвестиционный климат", - следует из документа.

Встреча прошла в Лондоне на полях организованной Западом Конференции по восстановлению Украины.