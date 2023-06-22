В трех областях Украины произошли взрывы

По данным издания "Зеркало недели", в Одесской области сработала система противовоздушной обороны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

По его данным, в Одесской области сработала система противовоздушной обороны. Также взрывы зафиксированы в Кременчуге Полтавской области и Александрии Кировоградской области, но подробности не приводятся.

Ночью в 10 областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сейчас предупреждения отменили во всех регионах страны.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Кривом Роге Днепропетровской области.