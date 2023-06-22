NBC: высказывание Байдена о Си Цзиньпине застало врасплох американских чиновников

По данным телеканала, официальные лица Соединенных Штатов в частных беседах с китайскими представителями отметили, что слова президента США не означают изменений в политике Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Высказывание президента США Джо Байдена, который причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов, застало врасплох американских чиновников. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По ее сведениям, высокопоставленные чиновники США сказали, что были застигнуты врасплох, когда Байден охарактеризовал Си Цзиньпина как "диктатора" спустя всего 24 часа после того, как госсекретарь Энтони Блинкен "посетил Пекин и, как казалось, добился прогресса в напряженных отношениях между двумя странами".

По информации телекомпании, американские официальные лица в частных беседах с китайскими представителями отметили, что слова Байдена не означают изменений в политике американской администрации. Как отмечает NBC, чиновники США полагают, что слова Байдена вряд ли приведут к утрате достигнутого госсекретарем США прогресса.

Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии 20 июня назвал Си Цзиньпина "диктатором". При этом 19 июня, комментируя визит Блинкена в Пекин 18-19 июня, президент США заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая "находятся на правильном пути".

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге 21 июня заявила, что Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента США о Си Цзиньпине. По ее словам, высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США.