Пленный рассказал об угрозах расстрелом бойцам ВСУ за отказ выходить на позиции

Украинский военнослужащий Алексей Кондратовец сообщил, что оказался на фронте через неделю после мобилизации

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Кондратовец рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных солдат отправляли угрожая расстрелом.

По словам мужчины, уже через неделю после мобилизации он оказался на фронте вместе с другими новобранцами. "Утром нас поднял командир роты - позывной Сармат, и сказал, чтоб мы выдвигались на позиции. Мы сказали, что знаем, что там уже была четвертая и шестая роты, и они погибли. На что он ответил, что, если мы никуда не пойдем, он нас просто расстреляет", - рассказал пленный в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кондратовец подчеркнул, что на позициях, куда привезли новичков, еще оставались выжившие, но тяжело раненные украинские военнослужащие. Новобранцы помогли погрузить их в автомобиль и заступили на службу, а спустя несколько часов оказались в плену.

"Связи ни с кем не было, поддержки тоже. Никакой артиллерии с нашей стороны, по нам же летело каждую минуту", - сказал пленный.

Недолгому участию в ожесточенных боях предшествовала неделя в учебной части, где новобранцам успели показать, как пользоваться автоматом, аптечкой и саперной лопатой.

Представитель силовых структур ДНР ранее сообщил ТАСС, что российские силы взяли в плен 17 украинских бойцов, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. По его информации, сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение отправили в атаку без должной поддержки артиллерии.