Мезенцев: народы Белоруссии и России единством ответили на давление на Минск и Москву

Госсекретарь республики отметил, что это было бы невозможно, если бы оба народа делили память о Победе в Великой Отечественной войне и других событиях общей истории

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Единство народов Белоруссии и России стало ответом на беспрецедентное давление, оказываемое на Минск и Москву. Об этом на митинге-реквиеме в Брестской крепости в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию. Экономическое, финансовое, политическое, информационное, военное. Ответ им на это - единство. Единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров - президента Владимира Путина и президента Александра Лукашенко", - приводит слова Мезенцева издание "СБ. Беларусь сегодня".

Госсекретарь отметил, что подобное единство народов двух стран было бы невозможным, если бы россияне и белорусы делили память о Победе в Великой Отечественной войне и других событиях общей истории. "Историческая правда может быть только одна, и никто не имеет право на истину в противовес тем страницам и подвигам, которые дороги для нас. Мы сегодня говорим о Союзном государстве, мы делаем шаги по сближению ради миллионов людей, дня нынешнего и будущего. На протяжении ряда лет из союзного бюджета направлялись средства для создания экспозиций. Мы продолжим эту работу", - сказал Мезенцев.

Выступивший на митинге-реквиеме государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил, что "сегодня общество, а прежде всего молодежь, становится объектом попыток возрождения идеологии нацизма и оправдания геноцида". "В спасенных от фашизма странах разрушаются памятники советским воинам. Это говорит о том, что война не закончилась. Она вспыхнула в новом обличье и продолжается в других измерениях - информационной, культурной, духовной сферах. Идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставляют попыток переустроить мир под себя", - сказал он.

"Уроки той войны учат нас единению и сплоченности. Знание истории и уважение к ней формируют чувство национальной гордости, гордости за поколение победителей. Сегодня как никогда мы все вместе должны ценить мир на нашей земле, делать все возможное для его сохранения. Только тогда мы сможем оставаться едиными и выдержать любые испытания", - заявил Вольфович.

Негаснущая память

Мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, начались в Брестской крепости с концерта "Музыка памяти", который на площади Церемониалов дал камерный оркестр Брестской областной филармонии. В ходе театрализованного пролога к митингу-реквиему брестские артисты показали композицию "Симфония мужества" на музыку Дмитрия Шостаковича. По традиции пограничники зажгли от Вечного огня факел, который доставили на бронетранспортере к берегу Западного Буга, где на воду были спущены венки с горящими свечами, символизирующими негаснущую память о героическом подвиге защитников цитадели. Цветы к Вечному огню и плитам некрополя возложили почетные гости и члены трех десятков делегаций, в том числе Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны и следственных комитетов Белоруссии и России, Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ, Южной Осетии и нескольких регионов РФ. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.

После траурных мероприятий на территории Кобринского укрепления началась историческая реконструкция эпизодов героической обороны Брестской крепости летом 1941 года, которую представили около 250 энтузиастов из Белоруссии, России, Литвы, Латвии, Эстонии.

Легендарная цитадель

Брестская крепость, в первые же минуты войны принявшая на себя мощнейший удар гитлеровской армии, является символом сопротивления фашистским захватчикам. Находясь в окружении, испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, бойцы Красной армии, пограничники, военнослужащие войск НКВД и члены их семей проявили исключительную стойкость и мужество, около месяца обороняя цитадель. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".