Моди призвал к активизации сотрудничества Индии и США в сфере образования

Премьер-министр республики представил предложения из пяти пунктов, направленных на сотрудничество в этой сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится с визитом в США, призвал к активизации отношений между Нью-Дели и Вашингтоном о сферах образования и исследований. Как сообщает в четверг МИД Индии, об этом Моди заявил в среду на встрече, посвященной теме "Индия и США: навыки для будущего", в Национальном научном центре в Вашингтоне.

Как отмечает ведомство, в мероприятии приняла участие первая леди США Джилл Байден. Встреча была просвещена вопросам переподготовки кадров в высших учебных заведениях для расширения и улучшения доступа к качественному образованию в обществе.

Моди "высоко оценил продолжающиеся двусторонние академические обмены и сотрудничество между индийскими и американскими академическими и исследовательскими экосистемами. Премьер-министр [Индии] представил предложения из пяти пунктов по активизации сотрудничества между Индией и США в сфере образования и исследований", - говорится в сообщении.

В число этих пунктов входят: комплексный подход, объединяющий правительство, промышленность и научные круги, поощрение обмена преподавателями и учащимися, организация хакатонов на различные темы между двумя странами, взаимное признание профессиональных квалификаций, а также поощрение визитов людей, связанных с образованием и исследованиями.

Президентская чета также организовала ужин в честь Моди, в ходе которого стороны обсудили несколько вопросов. "Я благодарен президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден за то, что приняли меня сегодня в Белом доме. Мы отлично обсудили несколько тем", - написал Моди на странице в Twitter.

Как сообщили журналистам в Белом доме, на ужине к ним присоединились советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал.