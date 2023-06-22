Премьер Новой Зеландии не согласился с Байденом, который назвал Си Цзиньпина диктатором

Крис Хипкинс отметил, что "форма правления в Китае является выбором китайского народа"

СИДНЕЙ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс не согласился с мнением президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Соответствующее заявление главы новозеландского правительства транслировали в четверг в эфире государственного телеканала Television New Zealand.

Хипкинс отметил, что не считает лидера КНР диктатором и убежден, что "форма правления в Китае является выбором китайского народа". "Если бы они захотели изменить форму правления в своей стране, то это тоже было бы их дело", - сказал Хипкинс.

Заявление премьера транслировали накануне его первого рабочего визита в Китай, который, как ожидается, пройдет с 25 по 30 июня. Планируется, что Хипкинс возглавит большую делегацию из 29 новозеландских предпринимателей, которая проведет цикл бизнес-мероприятий в Пекине, Тяньцзине и Шанхае. Кроме того, Хипкинс намерен провести ряд встреч с Си Цзиньпином, премьер-министром Китая Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также принять участие в форуме по устойчивому развитию и выступить с докладом в Пекинском университете.

Выступая 20 июня на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, Байден, по сути, причислил китайского руководителя к категории диктаторов. Как заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин выражает Вашингтону протест из-за высказываний Джо Байдена о Си Цзиньпине. Она охарактеризовала слова американского лидера как безответственные, идущие вразрез с дипломатическим этикетом и представляющие собой "открытую провокацию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США.