ФСВТС: страны Африки ориентированы на закупку российских быстроходных малоразмерных судов

Как отметили в службе, африканские государства нацелены на обновление военно-морской техники

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Африканские страны ориентируются на закупку быстроходных малоразмерных судов и обновление техники, стоящей на страже морской безопасности. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"Принимая решение по оснащению военно-морских сил современными образцами вооружения, страны Африки в первую очередь ориентированы на закупку быстроходных малоразмерных судов в частности и обновление стоящей на страже морской безопасности техники в целом", - заявили в федеральной службе в ответ на вопрос, какой российской продукцией военного назначения в первую очередь интересуются страны континента.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.