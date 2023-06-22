Моди подарил Байдену сандаловую шкатулку

Жене президента США индийский премьер преподнес выращенный в лаборатории "экологичный" бриллиант в 7,5 карат

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с визитом в Вашингтоне, во время встречи с Джо Байденом и его женой Джилл подарил им декорированную сандаловую шкатулку и выращенный в лаборатории "экологичный" бриллиант в 7,5 карат. Об этом в четверг сообщила газета Times of India.

По ее данным, обмен подарками произошел во время государственного ужина, устроенного американским президентом и первой леди. Джилл Байден индийский премьер вручил бриллиант в 7,5 карат, выращенный в лаборатории. Утверждается, что по своим характеристикам он идентичен бриллиантам, сделанным из природных алмазов. Кроме того, при его изготовлении использовались возобновляемые источники энергии, поэтому он считается экологически чистым.

Байден получил декорированную сандаловую шкатулку, сделанную мастером из Джайпура, штат Раджастан. В нее вложены различные традиционные для индуистских религиозных практик предметы, также сделанные мастерами из разных регионов Индии. В частности, шкатулка содержит масляную лампу из серебра, серебряную фигурку бога Ганеши, символизирующего мудрость и благополучие, серебряные и золотые монеты, а также другие предметы.

Помимо этого, Моди преподнес американскому президенту копию первого издания "Десяти принципов Упанишад" - варианта перевода одноименного древнеиндийского трактата ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом.

Как ранее сообщал Белый дом, в свою очередь, Байдены вручили индийскому премьеру корректурные гранки американской книги начала XX-го века, винтажный американский фотоаппарат и факсимильную копию патента Джорджа Истмена на первый фотоаппарат Kodak. Моди также получил две книги - одну со снимками дикой природы США в твердом переплете и собрание стихотворений Роберта Фроста (1874-1963) в оригинальном издании, подписанное автором.