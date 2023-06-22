В Китае назвали рекламным трюком заход канонерской лодки США в Тайваньский пролив

В Управлении береговой охраны КНР отметили, что следили за перемещением Stratton

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китай считает пропагандистским трюком появление американской канонерской лодки Stratton в Тайваньском проливе. Об этом сообщило в четверг Управление береговой охраны КНР.

"21 июня канонерка Stratton береговой охраны США прошла через Тайваньский пролив, что было рекламным трюком", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Weibo.

В нем уточняется, что за перемещением Stratton следили катера китайской береговой охраны, которые были приведены в состояние повышенной готовности. Отмечается, что Китай контролировал ситуацию без нарушений каких-либо юридических норм.

"Береговая охрана КНР усилит патрулирование и меры по охране правопорядка в акваториях, контролируемых нашей страной, - подчеркивается в заявлении. - Мы будем твердо защищать государственные суверенитет и безопасность, а также интересы Китая на море".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.