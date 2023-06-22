Глава ЕК считает, что прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает "влиянию России и Китая"

Урсула Фон дер Ляйен заявила, что "потрясена" темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что прием Украины и балканских государств в ЕС предотвратит распространение влияния России и Китая.

"Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион (Украина и Балканы - прим. ТАСС) не будет частью ЕС. В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим? <...> Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема. Невозможно, чтобы Украина и балканские государства не стали членами ЕС", - сказала она в интервью, опубликованном в четверг в нескольких европейских газетах, включая итальянскую Corriere della Sera. Она также полагает, что Россия "должна сделать шаг назад, потому что ЕС хочет мира и добрых отношений".

Фон дер Ляйен сказала, что "потрясена" темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество. Она также напомнила, что в октябре Еврокомиссия представит письменную оценку по достигнутым результатам и "это определит дальнейшие шаги".