Пашинян: Баку препятствует движению машин Красного Креста через Лачинский коридор

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Азербайджан препятствует движению представителей Красного Креста через Лачинский коридор, в Нагорном Карабахе ощущается нехватка лекарств и продовольствия. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По Лачинскому коридору не перемещаются ни граждане, ни транспортные средства, ни товары. Более того, даже запрещают передвижение машин Красного Креста. Население Нагорного Карабаха лишено внешних поставок природного газа и электроэнергии, а местная мощность электроснабжения удовлетворяет лишь частичные поставки. Прекращены поставки продуктов питания и товаров первой необходимости, зафиксирован значительный дефицит медикаментов. В этих условиях даже тяжелобольным не дают возможности транспортироваться. Делается все, чтобы сделать жизнь армян Нагорного Карабаха невозможной", - отметил он