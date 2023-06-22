22 июня, 07:11
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армения призвала рассмотреть вопрос о разблокировании Лачинского коридора на Совбезе ООН

Этот орган обеспечивает выполнение решений Международного суда ООН, отметил премьер-министр страны Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен обсудить вопрос блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, который является единственной сухопутной связью Нагорного Карабаха с Арменией. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Юридически обязывающее решение [о разблокировании Лачинского коридора] Международного суда ООН от 22 февраля должно быть исполнено, и это вопрос международной повестки, в том числе Совета Безопасности ООН, потому что именно этот орган уполномочен обеспечивать выполнение решений этого суда", - отметил глава армянского кабмина. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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