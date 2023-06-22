В Минфине США назвали приоритетом на саммите в Париже двусторонние встречи, а не Украину

Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что намерена провести встречи с некоторыми представителями Евросоюза и "Большой семерки"

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает приоритетной задачей провести на полях саммита в Париже двусторонние встречи по новому глобальному финансовому пакту, а не обсудить Украину, хотя связанные с ней вопросы также могут быть затронуты. Об этом она сообщила в четверг на пресс-конференции перед началом саммита.

"У меня запланировано несколько двусторонних встреч с теми странами, с которыми мы обычно встречаемся в контексте "Группы двадцати". Я отдала приоритет странам, которых мы нечасто видим в таком контексте. В качестве примера укажу Шри-Ланку и Гану - встречи с ними запланированы", - сказала министр в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли на мероприятиях обсуждаться тема Украины, "хотя она не на повестке саммита".

Йеллен отметила, что намерена провести встречи с некоторыми представителями Евросоюза и "Большой семерки". "Поддержка Украины в ее борьбе против России также может подниматься на этих встречах", - добавила она.

"Но на самом деле тут основное внимание мы будем уделять темам, которые важны для президента [Франции Эмманюэля] Макрона, саммита и для нас. Это настоящая возможность продвинуть нашу работу в сфере финансирования развития и [ответа на] глобальные вызовы, такие как изменение климата", - отметила министр.

Саммит проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу его инициатора, президента Макрона, задача саммита заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств.