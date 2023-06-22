22 июня, 07:38,
обновлено 22 июня, 08:23
Военная операция на Украине

Лула да Силва: условия мирного соглашения должны учитывать интересы и Москвы, и Киева

Президент Бразилии считает, что ЕС "может сыграть роль урегулировании", однако наряду с США сообщество "вовлечено в конфликт"

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Только Россия и Украина знают, что нужно для того, чтобы достичь мира. Такое мнение в четверг выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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"Мирное соглашение - это не сдача Украины, две вовлеченные стороны должны что-то получить. Только русские и украинцы знают, что нужно для того, чтобы достичь мира, - сказал он на пресс-конференции в Риме. - На мой взгляд, нужно убедить обе стороны прекратить огонь, а потом они должны сесть за стол переговоров и решить, чего они хотят".

Лула да Силва считает, что ЕС "может сыграть роль урегулировании", однако наряду с США сообщество "вовлечено в конфликт". "Мы пытаемся найти те страны, которые не вовлечены - Индия, может быть, Мексика, другие страны Африки, - продолжил бразильский лидер. - Я согласен с Папой Римским Франциском - нужно сделать так, чтобы люди объединились для того, чтобы говорить о мире".

В среду понтифик принял на аудиенции президента Бразилии. Как указала ватиканская пресс-служба, с президентом Бразилии встретился также заместитель государственного секретаря Ватикана Эдгар Пенья Парра. Указывается, что стороны обсудили в том числе темы, "представляющие общий интерес, такие как содействие миру и примирению". И Ватикан, и Бразилия выдвигали инициативы по урегулированию украинского кризиса. 

Теги:
БразилияУкраинаРоссияЛула да Силва, Луис ИнасиуВоенная операция на Украине
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