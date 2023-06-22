Пашинян поблагодарил Россию за увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

Премьер-министр Армении обратил внимание на "последовательную работу в этом вопросе" президента РФ Владимира Путина и председателя российского правительства Михаила Мишустина

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабмина поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина за значительное увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс". Заседание правительства транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом Российской Федерации и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе", - отметил он.