22 июня, 07:44,
обновлено 22 июня, 07:56

Пашинян поблагодарил Россию за увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

Премьер-министр Армении обратил внимание на "последовательную работу в этом вопросе" президента РФ Владимира Путина и председателя российского правительства Михаила Мишустина

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабмина поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина за значительное увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс". Заседание правительства транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом Российской Федерации и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе", - отметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичАрменияПашинян, Никол Воваевич
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