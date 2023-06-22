Зеленского просят обратиться к ООН и МАГАТЭ с требованием остановить Запорожскую АЭС

Петицию подписали уже 939 человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно обратиться в ООН и МАГАТЭ с требованием немедленно остановить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и вывести с нее ядерное топливо появилась на сайте главы государства.

"Господин президент, прошу вас срочно обратиться через наших представителей в ООН и МАГАТЭ по поводу немедленной полной остановки ЗАЭС и вывоза с ее территории всего ядерного топлива под контролем миротворческой миссии и соответствующих специалистов МАГАТЭ на территорию ЕС или других соответствующим хранилищем ядерных материалов", - отмечается в документе.

Петицию подписали уже 939 человек. Для рассмотрения ее Зеленским документ должен набрать 25 тыс. голосов.

ЗАЭС расположена в городе Энергодаре и является самой крупной атомной станцией в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.