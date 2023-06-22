В украинской разведке после удара по Чонгарскому мосту заявили, что продолжат такую работу

Вместе с тем Андрей Юсов прямо не признал причастность Киева к удару

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом, заявил, что работа украинских военных и силовиков в этом направлении будет продолжена.

"Сейчас идет работа, и она будет продолжена <...>. Продолжение следует", - сказал он в эфире украинского "24-го канала".

По словам Юсова, речь, в частности, идет о "планомерной работе" сил безопасности и обороны.

Вместе с тем он прямо не признал причастность Киева к удару. Это стандартная практика заявлений для украинских властей, которые давали обязательство не применять получаемое от Запада вооружение для ударов по территории РФ.