СМИ: Запад наращивает финансирование Украины, сокращая экономическую помощь Африке

По данным угандийской газеты Daily Monitor, "когда-то считалось невозможным выделение таких колоссальных средств, а ныне это стало реальностью"

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Западные страны резко увеличили финансирование Украины, одновременно уменьшив предоставление африканским странам помощи на цели развития. Об этом в четверг пишет угандийская газета Daily Monitor.

Как отмечает издание, африканские государства с озабоченностью наблюдают за тем, как Запад финансирует Украину, предчувствуя, что в итоге не выполнит данные им обещания оказать помощь в целях развития стран континента и борьбы с негативными последствиями глобальных изменений климата. "Когда-то считалось невозможным выделение таких колоссальных средств, а ныне это стало реальностью," - приводит издание высказывание министра иностранных дел Нигера Асуми Масуду. По его словам, финансирование Западом Украины говорит о наличии "ресурсов и механизмов" для предоставления средств Африке.

Газета приводит схожее мнение исследователя парижского Института устойчивого развития и международных отношений (IDDRI) Элиз Дюфиф: "Когда речь идет о кризисе на Украине, западные страны реагируют очень быстро. Это ведет к кризису доверия между африканскими и западными странами".

Agence France-Presse приводит слова источника в правительстве Франции: "Африканские страны выражают опасения насчет двойных стандартов в практике оказания международной помощи". Африка ощущает себя "брошенной", добавляет он.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Запад в 2022 году сократил помощь Африке, направленную на цели развития, на 8% (до $29 млрд), в то время как аналогичная поддержка Украины выросла до $16 млрд. Как напоминает газета, обещания Запада выделять развивающимся странам $100 млрд в год, данные в 2009 году на конференции ООН по климату, так и не были выполнены. Зато Евросоюз планирует выделить дополнительную помощь Украине в размере $50 млрд на ближайшие три года, а восстановление страны после окончания конфликта, по данным Всемирного банка, обойдется в $411 млрд.