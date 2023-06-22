В США заявили о планах присоединиться к индийской инициативе Индо-Тихоокеанского региона

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что страны оставили в прошлом "нежелание работать вместе в морской сфере"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты присоединятся к разработанной премьер-министром Индии Нарендрой Моди Инициативе Индо-Тихоокеанского региона (IPOI). Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен государственному визиту главы индийского правительства в США.

"США присоединятся к Индо-Тихоокеанской инициативе. Это региональный механизм, созданный премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди в 2015 году, чтобы содействовать безопасному, надежному и стабильному морскому пространству, а также его сохранению и устойчивому использованию. Это важная инициатива для Индии и мы настроены на тесное сотрудничество с ней", - сказал он.

По его мнению, страны оставили в прошлом "нежелание работать вместе в морской сфере". "Думаю, этот период закончился", - считает чиновник. "США и Индия также проведут Диалог по Индийскому океану в 2023 году. Это соберет чиновников США и Индии, а также другие заинтересованные стороны со всего региона Индийского океана для разработки <...> общей оперативной картины и оценки угроз, а также передовых совместных возможностей для сотрудничества с государствами Восточно-Африканского региона и всего побережья Индийского океана, включая трехсторонне проекты по развитию, инвестиции в инфраструктуру и подготовку миротворческого персонала", - объяснил представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что эти принципиально новые инициативы "расширят рамки американо-индийского сотрудничества, выведя его за пределы исключительно двусторонних сфер".