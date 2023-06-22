В Польше назвали безосновательными обвинения в связи с подрывами "Северных потоков"

The Wall Street Journal ранее сообщала, что следователи ФРГ изучают данные, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы

ТАСС, 22 июня. Польша никак не связана с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом написал в среду в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Польша не имеет никакого отношения к подрыву "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Связывать Польшу с этими событиями безосновательно", - написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что германские следователи изучают данные, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. По имеющимся в распоряжении издания сведениям, специалисты пришли к выводу, что яхта "Андромеда", якобы использовавшаяся для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острое Кристиансё. Как пишет газета, в промежуток между тем, как взрывчатка была заложена на обоих газопроводах, яхта, предположительно, заходила в территориальные воды Польши, причину этого устанавливают следователи. На данный момент нельзя точно сказать, "достигла ли яхта побережья Польши или сблизилась с другим судном в ее территориальных водах", информировали источники издание.

Как указывала газета, последние сведения "все сильнее подкрепляют точку зрения следователей о том, что за диверсией стоят украинцы", при этом специалисты также изучают, "могла ли территория Польши быть использована для атаки". Газета сообщает, что представитель Генеральной прокуратуры Германии отказалась комментировать сведения о том, что подорвавшие "Северные потоки" диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. В то же время "другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет свидетельств причастности правительства Польши" к диверсии.

Польская газета Rzeczроspolita, ссылаясь на результаты следствия польской национальной прокуратуры, 21 июня сообщала, что яхта "Андромеда" могла быть использована для создания ложной версии подрыва газопроводов, к самой диверсии экипаж яхты отношения не имел. Пребывание экипажа яхты в польском порту длилось 12 часов, и тогда на борт ничего не загружали. Из последних данных польского следствия явствует, что судно осматривала польская погранохрана, члены экипажа имели болгарские паспорта".