Кабмин Армении отправит в парламент Римский статут для ратификации в ближайшие недели

Конституционный суд ранее заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Армении направит в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда в ближайшие недели. Об этом заявил на брифинге министр юстиции страны Григор Минасян.

"В аппарате [правительствa] уже представили, что отправят в ближайшее время, думаю, это вопрос недель", - заявил он.

Конституционный суд Армении в решении от 24 марта текущего года заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны, что вызвало негативную реакцию у российской стороны. Армянская сторона отмечает, что ратификация документа даст республике возможность поставить в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за преступления, в которых Ереван обвиняет военнослужащих Азербайджана, и не направлена против России.

Позже источник в МИД РФ сообщал ТАСС, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с РФ последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства РФ. В свою очередь вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отмечал, что Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям.

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. На текущий момент в международном договоре участвуют 123 страны. В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".