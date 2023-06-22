Пекин призывал Вашингтон не торпедировать договоренности в рамках КБТО

Заместитель директора департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Шэнь Цзянь отметил, что страны - участницы Конвенции должны выработать верификационный механизм в рамках документа

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Китай призывает США и страны, идущие в фарватере Вашингтона, не торпедировать работу над договоренностями, необходимыми в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Шэнь Цзянь на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Мы призываем США и страны, которые идут в их фарватере, не препятствовать, прекратить работу по торпедированию договоренностей, которые необходимы, с тем чтобы усилия, которые мы здесь видим, как объективные, как насущные, были реализованы", - сказал он.

Дипломат добавил, что страны - участницы Конвенции должны выработать верификационный механизм в рамках документа. "Есть некие разногласия стран-участниц, тем не менее мы подчеркиваем, что при наличии даже определенных разногласий они должны быть преодолены с тем, чтобы действительно выйти на создание адекватного и эффективного многостороннего верификационного механизма. Китай призывает к скорейшему возобновлению переговоров по нераспространению, это должен быть юридически обязывающий документ, который будет способствовать тому, что наши страны будут работать на усиление Конвенции, и промежуточным этапом мы можем положительно оценить работу рабочей группы, которая принимает во внимание различные стороны", - заключил он.