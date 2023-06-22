МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за высказываний Сальдо об ответе за удар ВСУ по мосту

Врио губернатора Херсонской области ранее заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало посла РФ Олега Васнецова в связи с заявлением врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, в контексте которого руководитель региона упомянул мосты в Одесской области на границе с Молдавией.

"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, <…> в которой нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения", - приводятся в Telegram-канале молдавского ведомства слова советника по связям с общественностью главы министерства Игорь Захаров.

Ранее, комментируя сегодняшний обстрел Вооруженными силами мостовых переходов между Крымом и Херсонской областью, Сальдо заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но их передал Молдове "режим [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко".