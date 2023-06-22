Швейцария намерена передать Украине технику для разминирования

Машина Swiss Digger может безопасно, быстро и эффективно очищать большие площади" от мин, отметили в правительстве страны

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Швейцария направим Киеву машину для разминирования. Об этом сообщило в четверг швейцарское правительство - Федеральный совет, отметив, что поставки намечены на сентябрь.

"Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта передает украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям саперную машину, разработанную и изготовленную фондом Swiss Digger. Это дистанционно управляемая гусеничная машина размером с небольшой бульдозер, которая уничтожает противопехотные мины, подрывая их с помощью фрезы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "эта машина может безопасно, быстро и эффективно очищать большие площади" от мин.

Помимо машины для разминирования Швейцария передаст Киеву "тягач-прицеп и комплект запчастей на три года". Специалисты фонда Swiss Digger проведут обучение на месте. Общий размер оказываемой Швейцарией помощи составляет 1,2 млн франков. На сентябрь запланирована поставка саперной машины и запасных частей в Украину, а также обучение персонала на месте силами Digger Foundation.

В Берне напомнили, что с лета 2022 года швейцарское военное ведомство "поддерживает обучение украинских гражданских властей гуманитарному разминированию, организуя курсы в рамках "Партнерства ради мира" в сотрудничестве с Женевским международным центром гуманитарного разминирования (GICHD). При этом вооруженные силы Швейцарии несут расходы на проезд и проживание приглашенных украинских специалистов. Министерство обороны, кроме того, помогает финансировать учебную программу GICHD на Западной Украине.

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. В 2022 году Швейцария не дала разрешение на реэкспорт вооружений и боеприпасов, которые она ранее поставила Германии, Дании, Испании.