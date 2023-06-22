В Кишиневе фермеры возобновили протесты после провала переговоров с властями

Председатель организовавшей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь пояснил, что "фермерам пообещали финансовую помощь, которую правительство запросило у ЕС, однако ясности, когда она будет оказана, нет"

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Протестующие у здания правительства Молдавии фермеры в четверг вывели тракторы на улицы столицы, заблокировав движение, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Таким образом они выразили недовольство прошедшими переговорами с правительством и президентом Майей Санду.

"От премьера Дорина Речана и министра сельского хозяйства Владимира Боли мы услышали вчера одно, а сегодня госпожа президент сказала, что это не совсем так", - сказал председатель организовавшей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Он уточнил, что "фермерам пообещали финансовую помощь, которую правительство запросило у ЕС, однако ясности, когда она будет оказана, нет".

Накануне Санду призвала протестующих фермеров "учитывать реальные возможности, которые сегодня есть у государства и правительства". А Речан пообещал, что правительство попросит у Европейского союза финансирование, чтобы оказать помощь аграрному сектору. Он объяснил, что помощь фермерам обойдется стране в 700 млн лей (около $40 млн) и таких ресурсов у правительства сейчас нет.

Молдавские фермеры уже неделю проводят протесты. 20 июня они пригнали к зданию правительства сельскохозяйственную технику, а на прошлой неделе заблокировали ряд дорог. Они требуют от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы, поскольку подавляющее большинство мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства, так как в прошлом году серьезно пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Кроме того, цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза. Они также требуют выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за гектар, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива.

Власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений, но в ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений. Взамен власти пообещали оказать дополнительную помощь фермерам, однако переговоры фермерских ассоциаций с правительством не дали результатов.