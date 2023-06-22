На Украине заочно предъявили обвинения российскому бизнесмену

Сергея Кабаргина обвиняют в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российскому бизнесмену Сергею Кабаргину обвинения в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Как утверждает ведомство в своем Telegram-канале, обвинения связаны с якобы осуществлявшимися поставками в Россию редких пород глины, в том числе огнеупорной классификации, которые "являются необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений потенциально опасных объектов промышленности и энергетической отрасли".

По заявлению спецслужбы, для этого бизнесмен использовал приписываемое ему АО "Кировоградское рудоуправление", которое базируется на Украине. СБУ утверждает, что горные породы с украинского предприятия якобы попадали в бизнес-структуры Росатома и "Лукойла".

В сентябре 2022 года власти Украины наложили арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО "Кировоградское рудоуправление".