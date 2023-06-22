Катар заявил о планах наращивать сотрудничество и координацию с Россией

Глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил общие с РФ интересы в области энергетики и продовольственной безопасности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Катара намерены укреплять сотрудничество и координацию с Россией в вопросах, представляющих взаимный интерес. Об этом в четверг заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Сегодня я прибыл к вам с посланием от Его Высочества эмира Катара [Тамима бен Хамада Аль Тани], которое касается дальнейших шагов по наращиванию двухстороннего сотрудничества и координации", - сказал премьер-министр Катара на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава правительства подчеркнул важность совместных экономических проектов и отметил, что Доха и Москва связаны общими интересами в области энергетики и продовольственной безопасности. "Наши страны связывают давние дружественные отношения и общие интересы по широкому спектру вопросов, особенно в области энергетики и продовольственной безопасности", - сказал он.

Премьер также упомянул, что провел "обстоятельные" переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили некоторые аспекты региональной и международной повестки дня.