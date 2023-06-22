Министр обороны Сербии прибыл на совместные с НАТО учения

В маневрах принимают участие 600 военнослужащих

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Милош Вучевич прибыл в четверг на военную базу Юг, где проходят учения "Платиновый волк" с участием военных из США и ряда других стран НАТО, а также не входящей в блок Боснии и Герцеговины. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении оборонного ведомства.

"Вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич только что прибыл на базу Юг под Буяновацем, где начался день высокопоставленных лиц на международных тактических учениях "Платиновый волк 23", - отмечается в документе. - В учениях этого года принимают участие около 600 военнослужащих сербских вооруженных сил и вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Италии, Венгрии, Румынии, Северной Македонии и Словении".

"День высших должностных лиц учений "Платиновый волк 23" является венцом совместной подготовки вооруженных сил 10 стран, который завершается учениями, демонстрирующими тактику, технику и процессы в многонациональных операциях с применением средств нелетального типа", - заключили в ведомстве.

Учения "Платиновый волк" проводятся с 2014 года в центральной части Сербии, на военной базе Юг, недалеко от населенного пункта Буяновац. Целью учений является улучшение оперативного взаимодействия и взаимопонимания партнерских стран на тактическом уровне в ходе операций по поддержанию мира. Военнослужащие также отработают тактические приемы и действия с применением небоевой амуниции.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич объявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. При этом в апреле представители Европейского командования Вооруженных сил США приняли участие в совместном с сербскими военными тактическом курсе. Ранее Минобороны республики в ответ на запрос ТАСС заявило, что Сербия проведет совместные учения "Платиновый волк" на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры. В сербском МО объяснили исключение из моратория необходимостью "исполнения международных обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях".