Таиланд заявил о готовности к переговорам по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Таиланд готов начать переговоры по вопросу заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом в четверг сообщило министерство иностранных дел королевства по итогам встречи посла Белоруссии в Таиланде Владимира Боровикова с официальным представителем МИД королевства Бусади Сантипитакс.

"Обе стороны обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, в частности в торговле, сферах инвестиций и туризма. Таиландская сторона также выразила готовность начать переговоры по соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и пожелала заручиться поддержкой Белоруссии в этом вопросе", - говорится в сообщении МИД.