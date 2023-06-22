Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО

Глава МИД Украины выразил уверенность в том, что Киев сделает сильнее Североатлантический альянс

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы членства страны в альянсе и запланированный на 11-12 июля саммит в Вильнюсе.

"Поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и странами НАТО, чтобы добиться успеха на саммите в Вильнюсе. Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО. Мы сделаем его сильнее", - написал Кулеба в Twitter.

19 июня Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Киева о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он отмечал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, и это исключает расширение НАТО за счет вступления в альянс Украины и его приближение к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы, и многие страны Европы отдают себе в этом отчет.