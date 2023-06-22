Казахстан заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления сирийских переговоров

В МИД республики заявили, что для этого необходима коллективная просьба сторон

АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон. Об этом говорится в комментарии казахстанского МИД

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся 21 июня в столице республики 20-я встреча астанинского формата станет последней. Как пояснил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, решение завершить встречи по Сирии в Астане было принято по инициативе Казахстана.

"В случае, если со стороны участников международных встреч по Сирии в астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - пояснили в Министерстве иностранных дел республики.