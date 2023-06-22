Kyodo: Кисида поручит МИД проработать регулярные встречи с лидерами Центральной Азии

По данным агентства, эти планы касаются 2024 года

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручит МИД страны проработать запуск формата встреч на высшем уровне с лидерами стран Центральной Азии, начиная со следующего года. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Премьер провел встречу с группой депутатов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), работающей над укреплением связей со странами Центральной Азии. Ее руководитель экс-премьер Таро Асо передал Кисиде предложения по укреплению связей с этими государствами. "Это важный с точки зрения геополитики регион, богатый природными ресурсами, он имеет большое значение для Японии", - говорится в документе.

Рекомендации включают, в частности, предложение о проведении регулярных встреч на высшем уровне между Японией и странами Центральной Азии, начиная со следующего года. Как отмечается, по итогам встречи Кисида заявил, что намерен дать соответствующее поручение МИД страны.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии. В начале декабря 2022 года в Токио также прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса стран региона.