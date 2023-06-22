СМИ: подготовлен черновой вариант окончательного документа саммита НАТО

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Вильнюс направил в Брюссель некоторые свои пожелания

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Окончательный документ по итогам саммита Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, подготовлен в черновом варианте. Об этом в четверг сообщило агентство BNS со ссылкой на источник.

"Первый черновик окончательного документа составлен, начинаются дискуссии по тексту", - приводятся в сообщении его слова.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг заявил журналистам, что Вильнюс направил в Брюссель некоторые свои пожелания. "В нашем с министром обороны Арвидасом Анушаускасом письме изложены соображения по сдерживанию и обороне. Мы предложили определенные формулировки в декларацию", - сказал он. От более детальных комментариев глава МИД воздержался.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.