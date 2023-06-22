22 июня, 12:54
Военная операция на Украине

Экс-разведчик заявил, что Байден в панике после слов Путина об уничтожении техники НАТО

Президент России ранее сообщил об уничтожении нескольких танков Leopard ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден находится в состоянии паники после заявлений президента РФ Владимира Путина об уничтожении Вооруженными силами РФ военной техники Североатлантического альянса в ходе украинского контрнаступления. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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"Путин заявил, что Россия уничтожает все, что НАТО передала Украине. Посмотрите на Байдена: он [теперь] не может посмотреть в глаза тем, кто его поддерживает, без того, чтобы не впасть в панику", - утверждал он. Риттер считает, что среди американской военно-политической элиты после этих высказываний российского лидера распространяется страх. "Посмотрите на недовольство [бывшего командующего силами США в Европе Бена] Ходжеса, на [экс-главу Центрального разведывательного управления США Дэвида] Петреуса, который похож на испуганного оленя, выскочившего перед автомобилем, как он врет всем вокруг. Посмотрите на [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана, на [американского] госсекретаря [Энтони] Блинкена: они бегут в ужасе", - отметил экс-разведчик.

Президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня, что несколько танков Leopard Вооруженных сил Украины уничтожены в ходе боевых действий днем ранее. Он подчеркнул, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 их ждет та же судьба. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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