ОАЭ и Иран подписали соглашение в области воздушного транспорта

По информации WAM, документ позволит национальным авиаперевозчикам стран расширить перечень предоставляемых услуг

ДУБАЙ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирана подписали в четверг соглашение об услугах в области воздушного транспорта. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По его информации, подписи под документом поставили генеральный директор Главного управления гражданской авиации ОАЭ Сейф Мухаммед ас-Сувейди и глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Документ позволит национальным авиаперевозчикам ОАЭ и Ирана расширить перечень предоставляемых услуг, пишет агентство. По словам ас-Сувейди, это соглашение является важным шагом вперед в организации полетов и расширении перечня авиационных услуг в интересах транспортных компаний двух стран.

Церемония подписания соглашения прошла в Дубае на фоне визита в ОАЭ министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. В четверг он встретился в Абу-Даби с президентом арабского государства шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и передал ему приглашение от его иранского коллеги Эбрахима Раиси посетить исламскую республику, проинформировало агентство IRNA. Согласно его утверждению, шейх Мухаммед заявил о готовности совершить визит в Иран, а также предложил Раиси посетить ОАЭ.