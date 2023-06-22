Мирзиёев в предвыборной программе пообещал удвоить объем ВВП Узбекистана к 2030 году

Досрочные выборы главы республики состоятся 9 июля

ТАШКЕНТ, 22 июня. /ТАСС/. Объем ВВП Узбекистана к 2030 должен быть увеличен в два раза, до $160 млрд. Об этом говорится в предвыборной программе действующего главы страны Шавката Мирзиёева.

"К 2030 году нашей основной задачей в этом направлении [экономического роста] станет увеличение в два раза объема валового внутреннего продукта - до 160 миллиардов долларов, повышение такого показателя, как ВВП на душу населения, с нынешних $2 200 до $4 000", - говорится в документе, опубликованном на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана, чьим кандидатом на выборах главы государства является действующий президент. Мирзиёев заверил, что задействует "все возможности для вхождения Узбекистана в ряд государств с доходом выше среднего". Он сообщил, что будут приняты меры по развитию промышленности на основе передовых технологий и в этой связи производительность труда возрастет в стране в два раза.

Мирзиёев указал, что в республике будут приняты меры по запуску "стратегических мегапроектов". Среди них - три меднообогатительные фабрики, новый медеплавильный завод, медеперерабатывающий кластер и крупные химико-полимерные кластеры. "Мы мобилизуем наши возможности, чтобы до 2030 года повысить производство меди, необходимой для получения высокодоходной продукции, в 3,5 раза, золота - в 1,5 раза, серебра - в 3 раза, урана - в 3 раза", - добавил он.

Также в Узбекистане будут запущены проекты "четырех известных зарубежных компаний в целях формирования реальной конкуренции в сфере автомобилестроения и доведения годового производства до 1 миллиона автомобилей". При этом будут приняты необходимые меры по выпуску 300 тысяч электромобилей в год, говорится в документе.

В программе подчеркивается, что будут созданы все условия для доведения объема добавленной стоимости в промышленности с $20 млрд до $45 млрд. Действующий глава назвал одной из важных задач вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). По оценке Мирзиёева, до 2030 года объем в республике экспорта в целом увеличится в два раза и будет доведен до $45 млрд.

Кроме того, Мирзиёев намерен создать в республике "справедливую систему" поддержки бедных, а также граждан с низким уровнем дохода.

"Будет создана справедливая система, при которой программы социальной поддержки охватят не только часть населения, находящуюся в бедности, но и граждан с низким уровнем дохода", - отмечается в документе.

"Будет полностью пересмотрена система оказания социальных услуг, на новый этап выйдут реформы по сокращению бедности", - говорится в документе. Основной задачей Мирзиёев назвал выведение из бедности 3 млн молодых людей. Общее количество молодежи в стране оценивается в 20 млн.

В программе указывается, что в узбекском обществе будет налажена деятельность профессиональных социальных работников и система оказания адресных услуг. "Будет разработан порядок ведения отдельного "пакета социальных услуг" по каждой семье, которая находится или может оказаться в трудной жизненной ситуации", - говорится в документе. При этом бедным семьям будут предоставлены такие социальные услуги, как улучшение условий, лечение, обеспечение лекарствами, устройство детей в дошкольные учреждения и школы, выделение материальной помощи.

Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля. В республике 30 апреля состоялся всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет, а также позволяет президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.