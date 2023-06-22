Правительство Венгрии выступило за публикацию доклада о финансировании США оппозиции

Глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш рассказал, что кабмин уже ознакомился с докладом об иностранном финансировании оппозиционных партий, который пока носит секретный характер

БУДАПЕШТ, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии выступает за публикацию доклада о финансировании из-за рубежа, в том числе из Соединенных Штатов, предвыборной кампании венгерских оппозиционных партий. Об этом сообщил в четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в связи с завершением спецслужбами страны расследования, проводившегося по поручению парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.

Изучением этого дела по просьбе депутатов занимался Национальный информационный центр (НИЦ) - разведывательная служба Венгрии, возглавляемая бригадным генералом Золтаном Андрашем Ковачем. По словам Гуйяша, правительство уже ознакомилось с докладом об иностранном финансировании оппозиционных партий, который пока носит секретный характер. Ожидается, что председатель парламентского комитета Золтан Шаш выступит с инициативой его публикации. "Если от него будет обращение, то правительство поддержит рассекречивание документа", - сказал Гуйяш.

По его словам, отчет содержит "новые и удивительные подробности" этого дела, в том числе конкретные сведения о передаче денег, а также имена лиц, которые "до сих пор не получили огласки". "В мире нет ни одной демократической страны, где разрешено поддерживать политические партии из-за рубежа", - напомнил глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

Итоги предварительного расследования

Ранее было опубликовано письмо главе парламентского комитета от руководителя НИЦ, в котором по итогам предварительного расследования сообщалось, что венгерские оппозиционные партии получили из США и Швейцарии накануне парламентских выборов в 2022 году более 4 млрд форинтов (около $11,3 млн). С марта по июль прошлого года было осуществлено в общей сложности 13 транзакций. Как отмечал генерал Ковач, речь может идти о нарушении законов страны. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" заявила, что рассматривает такие действия как вмешательство во внутренние дела и нарушение государственного суверенитета.

В связи с этим НИЦ планировал передать свои материалы Государственному аудиторскому управлению и Национальному налоговому и таможенному управлению Венгрии. В письме, направленном в парламентский комитет, отмечалось, что основная часть средств была переведена из США и Швейцарии политическому движению, созданному кандидатом на пост премьер-министра Венгрии от коалиции оппозиционных партий Петером Марки-Заем. Деньги поступали также связанным с ним консультационным компаниям. Основным спонсором венгерской оппозиции выступил американский фонд Action for Democracy ("Действия в поддержку демократии"), связанный с финансистом Джорджем Соросом.

Несмотря на почти открытую политическую поддержку со стороны США и руководства Евросоюза, венгерская оппозиция потерпела поражение на парламентских выборах, состоявшихся в апреле 2022 года. Партия ФИДЕС вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - одержала уверенную победу, получив в парламенте 135 из 199 мест. Это позволило ее лидеру Виктору Орбану остаться на посту премьер-министра Венгрии еще на один четырехлетний срок.