В Литве заявили, что на саммите НАТО обсудят не военную помощь Украине, а ее путь в альянс

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что дискуссии о приеме Украины в альянс на национальном уровне и в рамках межгосударственных контактов практически исчерпаны

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Участники саммита Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, должны сосредоточиться не на обсуждении военной помощи Киеву поставками вооружений, а на политической поддержке в выстраивании пути Украины к членству в НАТО. Об этом в четверг заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Дискуссии о помощи Украине оружием в формате НАТО не будет, так как согласия в этом вопросе нет. Одной из основных тем саммита станут политические обязательства альянса перед Украиной в выстраивании [ее] пути к членству", - сказал он.

По его словам, дискуссии о приеме Украины в альянс на национальном уровне и в рамках межгосударственных контактов практически исчерпаны. "Дискуссия теперь ведется не между столицами [стран - членов НАТО]. Она переместилась в Брюссель", - подчеркнул Ландсбергис.