22 июня, 13:08
Военная операция на Украине

СМИ: семья отстраненного одесского военкома приобрела имущество в Испании на $4,5 млн

Как сообщило издание "Украинская правда", речь идет о Евгении Борисове

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Члены семьи военного комиссара Одесской области Евгения Борисова приобрели в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале прошлого года. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

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Военная операция на Украине. Онлайн

После появления в украинских СМИ весной этого года данных о том, что семья Борисова прибрела в Испании виллу, его отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении него расследование дела по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных.

Журналисты издания обнаружили в испанских реестрах владельцев недвижимости и автомобилей, что на имя матери Борисова записана вилла стоимостью около $3,3 млн в городе Марбелья, она была приобретена в конце прошлого года. По данным из реестров, жена Борисова владеет офисным помещением на главной улице этого города. Кроме того, члены семьи военкома владеют в Испании тремя дорогими автомобилями общей стоимостью около $0,5 млн.

По подсчетам издания, общая стоимость имущества, приобретенного семьей военкома Одесской области после начала всеобщей мобилизации на Украине, составляет около $4,5 млн.

Журналисты издания связались по телефону с Борисовым. Сначала он заявил, что его семья не имеет имущества в Испании, отмечает "Украинская правда". После упоминания о данных из испанских реестров Борисов рассказал, что его жена занимается в Испании розничной торговлей, но не ставит его в известность о своих финансовых делах.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, военкомы заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Чаще всего сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и Одесской области. Украинские СМИ также сообщают, что сотрудники украинских территориальных центров комплектации (военкоматов) за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки, сумма которых, как правило, составляет несколько тысяч долларов. 

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